La Fête des Saisons dans les starting-blocks

Tavannes se prépare pour une nouvelle Fête des Saisons. La manifestation revient pour la 63e fois du 16 au 18 août dans le village. Si les organisateurs qualifient cette nouvelle édition de « normale », ils ont tout de même innové. Trois animations de rue sont au programme. Deux d’entre elles sont proposées par La Plage des Six Pompes, et la dernière par Winter Concept. David Kessi, responsable médias, explique que le but est avant tout de faire venir le public en journée également, et de ne pas faire de la Fête des Saisons qu’un événement lors duquel « on boit des coups ».





Gobelets personnalisés

Pour « boire des coups » justement, les visiteurs pourront se servir de gobelets réutilisables. Comme le veut une loi cantonale depuis le 1er janvier de cette année, toute manifestation organisée sur sol bernois doit bannir les verres et couverts en plastique à usage unique. La Fête des Saisons a pourtant obtenu une exception pour cette année : seuls les gobelets sont concernés. Toutefois, ayant été informés relativement tard, les organisateurs ont eu des difficultés à louer des verres réutilisables. Ils ont donc décider d’investir un peu plus et de créer des objets à l’effigie de la manifestation. Le montant de cet achat est estimé à 6'000 francs. L’avantage, note David Kessi, c’est que ces gobelets pourront être réutilisés durant plusieurs années.