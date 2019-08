Bienne : guildes de quartier – Boujean (4/4)

Le dernier épisode de notre série sur les guildes de quartier prend fin à Boujean. Cette partie de la ville a une longue histoire. En 1181, le nom de « Bezingen » fut évoqué pour la première fois par écrit. Le quartier a ensuite été marqué par le développement d’activités industrielles. Au cours des siècles, des moulins à céréales, des moulins à huile, des scieries, des tréfileries et, plus récemment, des centrales électriques sont apparus. La guilde de Boujean est l’une des plus grandes avec plus de 300 membres. Les Romands ne sont en revanche que très peu représentés. Dans ce quartier , les habitants ne parlent pas du quartier de Boujean mais de village, comme nous le confirme Roland Haldimann, secrétaire de la Guilde de Boujean :