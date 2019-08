Pour que la fête soit belle, il faut des petites mains. Le Marché-Concours attire tout le week-end les passionnés de chevaux à Saignelégier, et accueillir le public dans de bonnes conditions demande du travail. Rencontre avec celles et ceux qui donnent de leur temps, aux abords de la halle-cantine et dans les rues du village :