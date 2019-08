Pari réussi pour Festi’Lab

Le public a répondu présent pour la première de Festi’Lab. Ce festival, qui mêle rock, blues et jazz, s’est tenu samedi à Corcelles. Six groupes et un DJ se sont succédés tout au long de l’événement.

Avec un budget initial de 15'000 francs, les organisateurs espéraient pouvoir attirer au moins 500 spectateurs. C’est chose faite d’après le vice-président de Festi’Lab, Liam McGillivray. Si le nombre exact d’entrées n’est pas encore connu, il estime en tout cas que le pari est gagné. Ce sont surtout des visiteurs du Cornet qui ont fait le déplacement au bord de la Gaibiat.



Quant à savoir si une deuxième édition va voir le jour, le président de la manifestation avoue ne pas s’être encore trop penché sur la question. Vu le succès, Gaëtan Lab estime que Festi’Lab pourrait revenir, « mais peut-être dans deux ans ». /amo