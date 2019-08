L’Esplanade Laure Wyss prête à être inaugurée

Un nouveau parc est sorti de terre à Bienne. Après trois ans de travaux, l’Esplanade Laure Wyss sera inaugurée samedi 17 août. Cet espace de plus de 6’000 m2 se situe entre la Coupole et la rue du Marché-Neuf, dans le prolongement de l’Esplanade du Palais des Congrès. Il est d’ailleurs son pendant vert et vient compléter le projet urbanistique conçu sur l’ancienne usine à gaz. Le coût des travaux s’élève à 3,6 millions de francs.





Hommage à Laure Wyss

Le nom de cette zone de verdure rend hommage à la journaliste et écrivaine biennoise Laure Wyss décédé en 2002 à l’âge de 89 ans. Cette décision est fruit d’un long processus politique. En 2005, l’organisation « Femmes en réseau Bienne » avait récolté des signatures à cet effet. La décision a été prise par le Conseil municipal en 2015.





Animations

La cérémonie officielle de l’inauguration de l’Esplanade Laure Wyss aura lieu samedi à 10h. Une leçon de yoga est au programme à 9h. Il sera aussi possible de se plonger dans l’œuvre de Laure Wyss. Des lectures de ses ouvrages sont prévues, tout comme la projection d’un documentaire sur sa vie à 15h au Filmpodium. Par ailleurs, toutes les femmes portant le nom de Laure ou Laura se verront remettre la biographie de Laure Wyss. /anl