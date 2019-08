Les têtes pensantes de l’énergie du futur au Mont-Soleil

Les doctorants en énergie du monde entier se retrouvent au Mont-Soleil cette semaine. 23 chercheurs de 13 pays européens et asiatiques participent à la deuxième « PhD Summer school Mont-Soleil ». Cette formation internationale est organisée par l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), la Haute école spécialisée de Berne (BFH) et la société Mont-Soleil Saint-Imier. Une collaboration avec l’Université de Berne a également lieu.

Le but de cette école d’été est de montrer aux jeunes experts les nouveaux thèmes de l’énergie et l’expérience emmagasinée jusqu’ici. Philippe Aubin, doctorant canadien à l’EPFL y participe. Le chercheur de 27 ans dit croire au solaire et au développement de plusieurs sources d’énergies :