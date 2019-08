Le secteur de l’ancienne route de Villeret en travaux à St-Imier

L’ancienne route de Villeret va faire l’objet de nouveaux travaux à St-Imier. La dernière étape d’adaptation des réseaux d’évacuation des eaux claires et usées va commencer la semaine prochaine. Le projet a notamment pour but de soulager la conduite d’eaux usées présente dans le secteur. Ce projet fait suite à plusieurs inondations de bâtiments survenus avant 2015.

Le chantier débutera lundi à l’est du carrefour du Chemin de Sébastopol. Une première étape sera réalisée jusqu’à la rue des Faverges. Pendant cette période qui durera environ six semaines, l’accès au quartier sera possible par la petite route reliant la rue de Tivoli à l’ancienne route de Villeret.

La seconde étape concerne l’est de l’ancienne route de Villeret. Elle sera plus problématique pour les riverains. L’accès à certains bâtiments ne sera plus possible avec une voiture pendant deux à trois semaines. Des solutions de parcage provisoires seront proposées aux personnes concernées. L’accès à pied sera toutefois garanti en tout temps. /comm-alr