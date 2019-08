Un film tourné dans la région reçoit le soutien du canton de Berne

Le Conseil-exécutif a accordé au film « Von Fischen und Menschen », de la Bernoise Stefanie Klemm, une subvention de 540 000 francs qui sera prélevée du Fonds d’encouragement des activités culturelles. L’action se déroule dans une pisciculture isolée et raconte l’histoire d’une mère célibataire qui succombe à la vengeance, à la culpabilité et au mensonge après avoir perdu son enfant. Le film est tourné entièrement dans le Jura bernois et à Bienne. Une bonne partie de l’équipe vient du canton de Berne. La création cinématographique bernoise est soutenue à travers Pro Cinéma Berne par une enveloppe annuelle de trois millions de francs provenant du Fonds d’encouragement des activités culturelles. /comm-ami