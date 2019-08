Un pain aux saveurs de la région

Un pain biennois préparé avec de la farine de la Gurzelen. C’est le projet lancé par l’épicerie Batavia à Bienne en collaboration avec la boulangerie Hoffmann à Reconvilier. Il y a deux ans, ils ont décidé de planter d’anciennes céréales telles que l’engrain et le seigle cadi sur le Terrain Gurzelen, le vieux stade de footbal de la cité seelandaise. La deuxième récolte a eu lieu dimanche dernier. La première moisson a eu lieu en août 2018. Après avoir été trié et décortiqué le grain est devenu de la farine. Avec celle-ci, il a été possible de créer le Pain de la Gurzelen. Une seule unité est vendue chaque jour à Bienne. La propriétaire de l’épicerie Batavia, Cyndie Grisel nous explique comment est né ce projet :