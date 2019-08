Une brochure pour les parents

Informer les parents pour mieux aiguiller les enfants sur le chemin de la formation professionnelle. C’est sur ce principe qu’est née la brochure « Toutes les voies sont ouvertes ». Ce document présente de manière claire les offres de formation possibles après la scolarité obligatoire. Le flyer sera distribué, dès la rentrée, aux parents d’écoliers du Jura bernois et du Seeland de la 5ème à la 8ème Harmos. Cette brochure récapitulative a vu le jour sous l’impulsion de l’association seeland.biel/bienne suite au constat que de nombreux parents avaient une image obsolète du système de formation actuel. Elle a tout d’abord été lancée comme projet pilote l’an dernier dans un arrondissement de l’inspection scolaire du Seeland. Le document a reçu un très bon accueil du corps enseignant et des parents. Les inspections scolaires régionales Bienne-Seeland et Jura bernois ont dès lors décidé de distribuer le flyer explicatif sur l’ensemble de la région. D’autres inspectorats ont manifesté leur intérêt si bien que la brochure pourrait être distribuée plus largement à l’avenir. /nme