Des sorties qui mêlent musique et patrimoine

Mêler culture et nature : c’est l’objectif des « Bal(l)ades... » organisées au parc Chasseral. Depuis samedi et jusqu’au 1er septembre, plusieurs événements auront lieu dans la région, principalement dans le Jura bernois mais aussi à Saint-Ursanne et au Locle. L’idée est de mêler la découverte d’un trésor du patrimoine avec un spectacle, souvent musical. Depuis neuf ans, l’événement fait l’objet d’une collaboration entre le festival neuchâtelois Les Jardins Musicaux et le Parc Chasseral. Viviane Vienat, chargée de mission au sein de ce dernier, explique le but de ces « Bal(l)ades... » :