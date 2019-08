La rentrée dans les rayons d’une papeterie

La rentrée, les crayons neufs et les cahiers encore immaculés : qu’elles s’en réjouissent ou non, les têtes blondes reprennent l’école lundi. Même si certaines familles anticipent l’achat des fournitures scolaires, les papeteries sont souvent bien fréquentées la dernière semaine des vacances. Mais beaucoup magasins indépendants peinent à garder leur place entre les grands supermarchés et les sites de vente en ligne. Il faut donc rester à la page et s’adapter aux goûts changeants des écoliers. Selma Comic est responsable papeterie à la Page d’Encre, à Delémont. En douze ans au sein de l’établissement, elle a remarqué une évolution dans les habitudes des écoliers :

Selma Comic note aussi que les clients font de plus en plus attention à l’impact environnemental des produits qu’ils achètent, notamment concernant l’origine du papier. La papetière commercialise ainsi de plus en plus de produits labellisés, et souvent fabriqués en Suisse. /nbe