L’heure de la rentrée a sonné

Fini les vacances ! Dans le Jura bernois et à Bienne, 9’853 élèves font leur rentrée. C’est 113 de plus que l’an dernier. Ils sont répartis dans 514 classes contre 507 il y a une année. Parmi eux, 1'600 enfants rejoindront l’école enfantine dans 92 classes.

Au niveau primaire, ils sont plus de 5'000 dans 270 classes et plus de 2'600 au secondaire I. A cela s’ajoutent encore presque 200 élèves dans 17 classes spéciales d’introduction ou de soutien. Sur l'ensemble du canton, le nombre d’enfants inscrits dans les écoles s’élève à 106'000.





Nouveautés

Pour cette rentrée, le canton de Berne a adapté l’horaire des élèves francophones. Davantage de périodes leur seront enseignées tout au long du cursus scolaire, surtout de la 9 à la 11H. En compensation, les têtes blondes auront moins de devoirs à faire.





Prudence sur les routes

La police cantonale bernoise appelle les automobilistes à redoubler de vigilance. Dans le but d’améliorer la sécurité routière, sur le chemin de l’école elle renforcera ces prochaines semaines sa présence sur les routes pour procéder à des contrôles et donner des conseils. Contrairement aux adultes, les enfants ne sont pas capables d’évaluer correctement les dangers, comme la vitesse et la distance des véhicules. /anl