Une oreille attentive pour les enfants en difficulté

Les enfants de la région ont retrouvé les bancs de l'école ce lundi. A St-Imier, la rentrée coïncide cette année avec la création d'un nouveau poste dévolu au travail social en milieu scolaire. Ce nouveau poste fait suite à une décision prise par le Conseil de ville le 6 septembre 2018 et sera occupé par Florine Pessotto-Bueche.



Rattachée au service de l'action sociale, l'Imérienne, psychologue de formation, partagera son temps entre les écoles primaire et secondaire. Elle prêtera une oreille attentive aux enfants en difficulté, mais aussi à leurs parents et leurs enseignants, lorsque des problèmes émergent. Le but est d'offir un espace confidentiel de parole dans un climat orienté vers la solution. Une avancée importante dans la prise en charge des enfants en diffultés, qui doit aussi permettre de décharger les enseignants qui se retrouvent parfois dépassés par certaines situations. /mdu