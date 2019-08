Berne veut un centre de recherche médicale

La Faculté de médecine de l’Université de Berne doit être agrandie et concentrée aux alentours de l’Hôpital de l’île, pour en faire l’un des principaux centres de formation en médecine humaine de Suisse. C’est la vision développée par le Conseil-exécutif.



Première étape de cette stratégie, la construction d’un centre de recherche et de formation. Le gouvernement bernois demande au Grand Conseil de libérer un crédit de 28,5 millions de francs pour la planification et l’étude du projet de bâtiment. Si le crédit est accordé, les travaux de planification commenceront début 2020 et le bâtiment devrait être prêt pour 2029. Le coût total du projet est estimé à 340 millions de francs. Sept instituts de la Faculté de médecine devraient y emménager. /comm-mdu