Moutier est la commune la plus solidaire de l’Arc jurassien. La cité prévôtoise figure dans un classement établi par l’association Solidar Suisse, qui a évalué l’action de 87 communes en matière d’achats socialement responsables et de soutien à la coopération au développement. Elle occupe la neuvième position en Suisse romande. Le Conseil municipal prévôtois a pris connaissance avec intérêt et satisfaction du résultat de cette étude. /comm-mdu