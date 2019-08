Aider les seniors à gérer l’administratif

Les tâches administratives, peuvent très vite devenir un cauchemar. Et ce d’autant plus pour les aînés. Pour leur permettre de garder une certaine autonomie, Pro Senectute Arc Jurassien organise une formation d’aide à la gestion des affaires administratives. Elle aborde des sujets tels que la caisse maladie, la gestion des frais médicaux, les prestations complémentaires ou encore les impôts.Ces ateliers permettent notamment aux seniors de revendiquer leurs droits, comme certaines prestations complémentaires. Dix modules sont proposés sur une année environ. Les cours reprendront début septembre. Ils seront proposés à raison d’une fois par mois environ à Porrentruy, Moutier, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Nouveauté cette année, il est possible de s’inscrire uniquement à certains cours et non plus à toutes les leçons.Cette formation s’adresse aux personnes âgées d’au moins 60 ans. Elles s’avère plus efficace que les consultations individuelles, car elles permettent d’avoir des échanges entre les participants et représentent un gain de temps. Régi Boillat et son épouse Hélène de Reconvilier ont pris part à la dernière volée. Leur témoignage est à découvrir ci-dessous :