Daniel de Roulet et Thomas Sandoz en tournée littéraire

L’automne sera synonyme de tournée pour l’Imérien Daniel de Roulet et le Jurassien Thomas Sandoz. Les deux écrivains parcourront la région pour lire des extraits de leurs œuvres. Ils ont été primés le 1er juin lors des Journées littéraires de Soleure. La Commission intercantonale de littérature des cantons de Berne et du Jura a remis le Grand Prix à Daniel de Roulet pour l’ensemble de son œuvre. Le Prix de littérature a, lui, été attribué à Thomas Sandoz pour son livre « La balade des perdus ».

Les deux auteurs entameront leur tournée à l’enseigne des Versants littéraires le 19 septembre à la Brasserie BFM à Saignelégier. Ils se rendront ensuite le 10 octobre à la Cinématte à Berne, le 17 octobre au Quartier Général à La Chaux-de-Fonds et le 30 octobre à Espace noir à St-Imier. Les lectures seront mises en musique par le créateur sonore Stéphane Mercier et l’animation sera assurée par la journaliste et autrice Salomé Kiner. L’entrée est libre. /comm-alr