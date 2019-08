Bienne : un nouveau chemin au bord de la Suze

Cyclistes et piétons peuvent désormais rejoindre le lac de Bienne depuis les gorges du Taubenloch sans quitter la Suze des yeux. Un nouveau chemin de rive, jusqu’ici inaccessible, a été inauguré jeudi. Long de 350 mètres, ce tronçon relie l’Ile-de-la-Suze et la rue de l’Eau le long de l’aire Omega. C’est d’ailleurs grâce à une collaboration entre la manufacture horlogère, propriétaire foncière, et les autorités seelandaises que ce chemin a pu voir le jour.

La Suze forme la colonne vertébrale de la ville de Bienne. Elle influence son développement, les flux et la mobilité. Mettre en valeur cet espace et le renforcer comme axe de mobilité douce constitue un objectif important pour la commune.