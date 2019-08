Le salon Terr-animale veut éveiller les consciences

L’orang-outan à l’honneur au cœur des Franches-Montagnes. Le salon Terr-animale revient pour une 2e édition les 31 août et 1er septembre à la Halle du Marché-Concours à Saignelégier. La manifestation dédiée aux médecines naturelles et au bien-être animal va accueillir une soixantaine d’exposants et proposera aussi différentes conférences et animations.

La Jurassienne d’origine France Périat-Panchita animera deux conférences sur l’orang-outan, singe emblématique de l’île de Bornéo, qui est en voie d’extinction. Le film « Green » de Patrick Rouxel, qui raconte l’histoire d’une femelle orang-outan victime de la déforestation, sera aussi diffusé. Le choix de ce primate pour succéder au lapin en tant qu’animal d’honneur peut paraître surprenant. Il était pourtant évident pour le comité du salon Terr-animale et sa présidente, Sandra Rohrbach.