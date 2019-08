Trop peu de vétérinaires sont formés en Suisse

Le nombre de diplômes délivrés en médecine vétérinaire stagne, alors que la demande de personnel augmente en Suisse. Dans un communiqué transmis la semaine passée, la Société des Vétérinaires Suisses s’inquiète du risque de manque de relève dans les années à venir, malgré l’augmentation du nombre de place d’études de 150 à 166 dans les universités de Berne et de Zurich. Pour la SVS, il sera indispensable d’accroître encore ce chiffre pour la médecine vétérinaire, qui suscite toujours autant d’intérêt, avec près de 450 inscriptions par année.

Cette mesure doit permettre de s’adapter aux changements de la société. De plus en plus de professionnels souhaitent avoir des horaires fixes et des temps partiels, ou travailler en tant qu’employé au lieu de gérer leur propre cabinet. La tendance est ainsi à l’émergence de grands centres vétérinaires, à l’instar des médicentres pour les médecins de famille.