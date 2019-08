Coverqueen boude la Braderie prévôtoise

« Déçu », « outré », « irrespect total du contrat conclu », « trahison de la parole donnée et de la confiance accordée » : le comité directeur de la Braderie prévôtoise ne mâche pas ses mots à l’égard de Coverqueen. Le groupe qui reprend des titres de Queen annule son concert de samedi à Moutier. La productrice de Coverqueen a informé les organisateurs jeudi. Motif invoqué : le groupe est engagé ce vendredi dans le sud de la France et est trop fatigué pour envisager un déplacement en Suisse. Coverqueen s’était pourtant engagé à se produire à la Braderie prévôtoise après l’annulation – pour cause d’hospitalisation de son batteur - de son concert prévu au programme de l’édition 2017 de la manifestation. Le groupe sera remplacé par la formation helvétique Flashback. /comm - fco