Chapeaux et santiags à Tramelan

Un air de l’ouest américain souffle sur Tramelan ce week-end. La Hasler Farm organise sa traditionnelle fête western. Les festivités de cette 20ème cuvée ont commencé samedi avec un gymkhana et une manche suisse de team penning suivi d’un show équestre en soirée. Dimanche, le manège tramelot accueillait dès 9h une compétition de ranch sorting organisée également dans le cadre du championnat suisse de ce sport équestre. Cette discipline, phare dans le monde des cow-boys, consiste à trier des génisses le plus rapidement possible selon un ordre établi par les juges. La finale de ranch sorting se tient dimanche après-midi à 14h à la Hasler Farm à Tramelan. Show équestre et courses de barrel racing sont également au programme de l’après-midi. /nme