Le service psychologique pour enfants et adolescents connaît son nouveau chef

Un nouveau chef pour le Service psychologique pour enfants et adolescents de Bienne/Jura bernois. Le canton de Berne annonce lundi avoir engagé Emmanuel Schwab pour remplacer Mario Beuchat à partir du 1er février 2020. Emmanuel Schwab a terminé des études en psychologie à l’Université de Lausanne en 1992 et travaille depuis 1993 comme psychologue scolaire et conseiller éducatif auprès du Service psychologique pour enfants et adolescents de Bienne. Il a obtenu un doctorat en psychologie en 2002 et achevé en 2006 une formation postgrade de psychologue spécialiste en psychologie de l’enfance et de l’adolescence. /comm-ast