Worldskills : le rôle d'expert

Les WorldSkills battent leur plein à Kazan. Cette compétition qui récompense les meilleurs apprentis du monde a démarré jeudi dernier. Deux régionaux ont fait le déplacement dans la république russe du Tatarstan : le plâtrier-peintre prévôtois Loris Glauser, en tant que compétiteur, et Viola Stillhard. L’habitante de Sonvilier est experte dans le domaine peinture et décoration, et elle encadre la concurrente fribourgeoise Daniela Ziller. Viola Stillhard nous explique quel est son rôle à Kazan :