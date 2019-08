Bienne renforce l’encouragement précoce dans les quartiers

Bienne prend des mesures pour favoriser les conditions de développement et les chances de formation des petits biennois. Les autorités seelandaises ont annoncé mardi que l’encouragement précoce dans les quartiers se fera à l’avenir encore plus près des familles, à proximité de leurs lieux d’habitation. Les InfoQuartiers seront notamment davantage actifs dans ce domaine. Ils devront par exemple permettre aux différents acteurs de se connaître et favoriser leurs échanges. Cela devrait permettre aux parents d’être mieux informés et aux enfants de participer activement aux projets proposés.

L’accès aux structures extrafamiliales sera par ailleurs amélioré. Les enfants issus de familles à faible revenu pourront par exemple fréquenter des groupes de jeu. La Ville pourra aussi proposer à quinze familles par an un accompagnement, des conseils personnalisés et une aide ciblée.

Le but de ce projet est aussi de permettre aux enfants allophones de mieux maîtriser les langues d’enseignement avant leur entrée à l’école enfantine. /comm-ast