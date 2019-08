Worldskills : de l’or et du bronze pour deux régionaux

Deux apprentis de la région montent sur le podium aux WoldSkills à Kazan. Engagés dans cette compétition qui récompense les meilleurs apprentis du monde, l’électronicien de Bienne Florian Baumgartner et le plâtrier-constructeur à sec prévôtois Loris Glauser ont tous deux décroché une médaille. Le premier a conquis l’or et le second le bronze.

Au total, la délégation suisse a remporté 16 médailles (cinq en or, cinq en argent et six en bronze) lors de cet événement en Russie. /comm-amo