Conseil municipal de Moutier : « La démocratie est bafouée »

Le Conseil municipal de Moutier fait part de son indignation et de son immense regret après la publication du jugement du Tribunal administratif bernois. L’instance judiciaire a confirmé jeudi l’invalidation du vote sur le transfert de la ville dans le canton du Jura. L’exécutif prévôtois se dit « peu surpris », mais il déplore « le peu d’égard que le Tribunal administratif manifeste envers une décision populaire ». « Si l’on avait aucune confiance dans le jugement de la Préfecture, on espérait une toute autre analyse de professionnels en la matière », écrit le Conseil municipal. Il regrette que la démocratie ait été « bafouée ». « Décidément, Moutier et la majorité de ses habitants n’ont rien à attendre de la justice bernoise et de ses autorités », souligne l’exécutif qui parle d’une décision politique.

Le Conseil municipal indique qu’il étudiera la possibilité de faire appel à une troisième instance, à savoir le Tribunal fédéral. Il appelle toutefois la population au respect et à la retenue. /comm-ygo-alr