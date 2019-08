La démocratie suisse enterrée par 5'000 personnes à Moutier

Les militants autonomistes et jurassiens restent mobilisés pour Moutier. Environ 5'000 personnes ont défilé en silence vendredi soir dans les rues de la cité prévôtoise, pour protester contre l’annulation du vote communaliste du 18 juin 2017 par le Tribunal administratif bernois. Vêtus du noir et marchant derrière un cercueil, les militants ont procédé aux obsèques de la démocratie suisse. Pour rappel, 51,7% des Prévôtois ont choisi il y a deux ans de rejoindre le canton du Jura. Mais leur décision a été cassée par la Préfecture du Jura bernois en novembre dernier, puis par la deuxième instance cantonale ce jeudi. La justice bernoise a dénoncé des « graves violations du droit ». Les Jurassiens, eux, estiment que la décision rendue est politique et à charge, Berne étant juge et partie dans ce dossier.





« Assises prévôtoises » le 12 septembre

Le cortège a emmené la foule de l’Hôtel de la Gare à l’Hôtel de Ville, où deux discours ont été prononcés par Valentin Zuber et Laurent Coste, respectivement porte-parole et directeur de campagne de « Moutier Ville Jurassienne ». La deuxième nommé s’est exprimé au sujet de la suite à donner à la décision du Tribunal administratif : soit recourir au Tribunal fédéral, soit miser sur l’organisation rapide d’un nouveau vote. Laurent Coste a annoncé que la parole sera donnée aux militants autonomistes à l’occasion d’« Assises prévôtoises ». Le rendez-vous est fixé au 12 septembre prochain à la Sociét’halle de Moutier. En clair, les partisans du rattachement de la cité au canton du Jura pourront exprimer leur avis avant de voter pour provoquer la décision. /rch-vja