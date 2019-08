Nuit festive sans lumière à Tramelan

Les 868 luminaires publics de Tramelan resteront noirs le 20 septembre au soir. Les autorités ont décidé de mettre en place ce jour-là la première Fête de la Nuit. La manifestation se tiendra dans le secteur du Cinématographe, de l’école secondaires et des locaux des services techniques. A cette occasion, l’éclairage public demeurera exceptionnellement éteint durant toute la nuit et sur l’ensemble du territoire communal. L’objectif consiste à sensibiliser la population sur les dangers de la pollution lumineuse pour la biodiversité. Les ateliers et conférences mis en place permettront également d’ouvrir le débat sur les mesures à prendre pour réduire les nuisances sur le secteur communal.

La Fête de la Nuit se tiendra le 20 septembre à Tramelan avce la présence notamment de la société d'astronomie de St-Imier. Des lectures nocturnes et un spectacle de feu figurent également au programme. /nme