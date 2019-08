Un livre sur l’identité complexe de la Prévôté

Un livre sur la prévôté. L’historien et ancien professeur de l’Université de Neuchâtel André Bandelier a présenté vendredi son nouvel ouvrage. Baptisé « Retour en Prévôté », l’auteur y raconte l’histoire de sa famille. Une histoire notamment inspirée des mémoires du père et du grand-père de l’écrivain. Né à Perrefitte en 1940, André Bandelier a quitté la région relativement tôt et vit désormais à Peseux. Mais les événements politiques lui ont donné envie d’écrire ce récit comme il l’explique dans cette interview :