Le Funi Macolin remis en service

Le Funi Macolin reprend du service. À l’arrêt depuis avril pour cause de travaux, l’installation a accueilli les premiers passagers samedi matin. Construite en 1887, elle a bénéficiée d’une rénovation totale, y compris des rails. Le montant des travaux s’élève à neuf millions de francs, financés par la Confédération et le canton de Berne. Les travaux se sont déroulés comme prévu et sans incident.

Pour marquer cette remise en fonction, une journée portes ouvertes se déroule jusqu’à 17h aux deux stations- Bienne et Macolin -jusqu’à 17h. A cette occasion, les visiteurs voyagentt gratuitement. /anl