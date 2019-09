Définir les actions à mener et les lacunes à combler pour préserver les milieux naturels. C’est l’objectif du plan sectoriel Biodiversité adopté par le Conseil-exécutif. Ce document fait partie de la stratégie globale du canton de Berne au profit de la faune et de la flore.

Le plan sectoriel est contraignant pour les autorités, les communes et les différents organes régionaux. Il leur indique où et par quels moyens la biodiversité doit être encouragée et préservée. /comm-mdu