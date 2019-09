La scolarisation spécialisée intégrée à l’école obligatoire

La scolarisation ordinaire et la scolarisation spécialisée devraient être regroupées. Le canton de Berne a mis en consultation jusqu’au 2 décembre la révision de la loi sur l’école obligatoire. Ce n’est plus la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale qui sera responsable de l’école spécialisée, mais la Direction de l’instruction publique.

Cette réorganisation doit permettre de simplifier l’organisation et devrait profiter aux parents. À l’avenir, il incombera au canton, et non plus aux parents, de trouver une place pour les enfants qui suivent une scolarisation spécialisée. /comm-mdu