Le bilinguisme devient une priorité à l’école biennoise

L’école biennoise doit aller plus loin en matière de bilinguisme. Le Conseil municipal en a fait une priorité dans sa nouvelle stratégie de la formation 2019-2022. Cette dernière, présentée lundi, est le fruit d’un travail de réflexion mené sur une année par les différents services du Département Écoles & Sports, les commissions scolaires et les directions d’école. « Le bilinguisme est une force de la ville de Bienne. Cette force n’est pas encore suffisamment traduite dans la réalité de l’école. On pourrait faire beaucoup mieux », a indiqué le directeur de la formation, de la culture et des sports. Cédric Némitz a souligné que les parents mettaient également la pression pour que la situation s’améliore.

Les autorités entendent poursuivre le projet pilote de filière bilingue primaire et secondaire. « Il faut que chaque enfant puisse avoir un accès amélioré à la langue partenaire », a précisé Cédric Némitz. L’idée est, selon lui, de collaborer avec les enseignants pour innover et trouver de nouvelles pistes. Des réflexions seront notamment menées concernant les possibilités d’enseignement par immersion. Le directeur de la formation, de la culture et des sports a également insisté sur l’importance de développer des projets adaptés à toutes les écoles de Bienne.





Donner plus de liberté aux enseignants

La stratégie de la formation met également l’accent sur l’innovation pédagogique. L’objectif est d’encourager et de valoriser les projets qui proposent de nouvelles pistes d’apprentissage. « Notre société change beaucoup. L’école doit avoir assez de liberté pour s’adapter. Nous voulons encourager les enseignants à se lancer dans des essais », a indiqué Cédric Némitz.

Le Conseil de ville de Bienne se prononcera le 19 septembre sur cette nouvelle stratégie de la formation. /alr