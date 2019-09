Moutier et truites soulèvent des questions au Grand Conseil

La session d'automne du Grand Conseil bernois a débuté ce lundi au Rathaus. Des députés de la région ont déposé des questions écrites à cette occasion.

Un nouveau vote rapide ?



La première émane Mohamed Hamdaoui et concerne Moutier. Après la confirmation de l'invalidation du vote du 18 juin 2017 sur l'appartenance cantonale de la commune, l'élu PDC biennois demande au Conseil-exécutif de se positionner par rapport à l'organisation d'un nouveau scrutin. Il souhaite notamment savoir « si le gouvernement bernois s'engagera à faire en sorte qu'un nouveau vote ait lieu rapidement, si nouveau vote il devait y avoir, conformément à la position de la Tripartite du 11 mars 2019 » et s'il « juge important que, pour autant que la sécurité du vote soit assurée, un nouveau vote se déroule dans un bref délai ».

Enfin Mohamed Hamdaoui demande au gouvernement s'il se dit « également « consterné » par les reproches formulés par le Tribunal administratif à la Chancellerie d'Etat quant au manque de diligence de cette dernière, notamment en autorisant une troisième modalité de vote par correspondance non-prévue dans les documents régissant la votation du 18 juin 2017 et qui a conduit en partie à l'annulation dudit vote ».

Pour rappel, le tribunal administratif du canton de Berne déclarait dans son verdict rendu jeudi dernier peiner « à comprendre, d'une part, pourquoi la commune de Moutier s'est écartée des règles prévues, et d'autre part, surtout, pour quelles raisons tant les observateurs fédéraux que la Chancellerie d'Etat du canton de Berne ont toléré cette situation ».

Quid des truites ?

La seconde question qui nous est parvenue concerne l’hécatombe de truites survenue dans la Suze le 24 juillet 2019. Elle émane de l’élue verte de Tramelan Moussia de Watteville, qui rappelle que cet événement est grave pour la faune de la rivière, même s’il est cantonné à un tronçon de quelques kilomètres. Elle demande donc au Conseil-exécutif de faire le point sur les investigations en cours concernant cette pollution. L’élue souhaite aussi savoir si des compensations économiques et écologiques sont planifiées et si les responsables sont connus et punis. /ast