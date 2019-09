Plus de place pour les enfants à La Ferme du Soleil

Agrandir pour mieux accueillir : La Ferme du Soleil à Bienne a subi d’importants travaux de transformation au cours des douze derniers mois. Cette bâtisse plus que centenaire appartient à la Fondation Arboa et héberge depuis bientôt quarante ans des enfants francophones qui doivent être placés hors de leur famille, temporairement ou à long terme. Particularité : ils sont encadrés par des professionnels ainsi que par une famille qui vit sur place avec ses propres enfants. Cela doit permettre de maintenir autant que possible un cadre de vie familial. Pour Cyril Bogdanovic, père d’une famille d’accueil et éducateur, la transformation de l’ancienne grange en lieu de vie est très positive et permet à chacun d’avoir son propre espace :