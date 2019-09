Acrotec acquiert la société Tectri basée à Court

Nouvelle acquisition pour Acrotec. La société jurassienne active dans la fabrication de composants de précision rachète l'entreprise Tectri, basée à Court. Les plus de 50 emplois sont conservés et la direction de Tectri reste en place.

Ce rachat permettra de « faire un pas de plus dans notre diversification dans le secteur médical », a indiqué Acrotec dans un communiqué commun diffusé mercredi. Tectri réalise en effet les 80% de son chiffre d'affaires dans le secteur médical. Créée en 1988, l’entreprise possède deux sites de production dans le Jura bernois, l'un à Court et l'autre à Bévilard. Elle y emploie plus de 50 collaborateurs.

Le groupe Acrotec a également annoncé mercredi l’acquisition de deux autres sociétés : Diener AG PrecisionMachining (basée à Embrach) et Diener Precision Pumps (basée à Embrach et Lodi, aux Etats-Unis). La première est spécialisée dans l’usinage pour l’industrie médicale et la mécanique de précision. La seconde produit des pompes de précision. /ATS-alr