Bienne débloque 200'000 francs pour renouveler son équipement sonore

Bienne veut renouveler une partie de son équipement sonore. Mercredi, le Conseil municipal a annoncé qu’il octroyait un crédit de 204'000 francs qui servira au remplacement des installations de sonorisation dans huit salles de gymnastique et trois aulas. Ces installations doivent être remplacées pour correspondre à la technique actuelle et aux nouveaux besoins. Les salles concernées sont encore équipées des installations d’origine, qui sont en mauvais état et ne fonctionnent plus que partiellement, voire plus du tout précise l’exécutif dans un communiqué. /comm-tna