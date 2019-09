Hôpitaux sous la loupe du Grand Conseil

L’avenir hospitalier de la région fera encore l’objet de vastes études. Le Grand Conseil s’est penché sur la question mercredi matin en séance. Il a accepté sous la forme de postulat une motion déposée par la PLR Virginie Heyer. Le texte intitulé « Pas de site psychiatrique pour Moutier » demandait d’une part de trouver la meilleure solution possible pour conserver une offre de soins somatiques de haute qualité à l’hôpital de Moutier, et de l’autre de présenter des solutions d’avenir dans les domaines somatiques et psychiatrique pour l’ensemble des francophones du canton.

La majorité du Grand Conseil n’a pas voulu fermer la porte à la psychiatrie à Moutier et a préféré accepter le texte sous la forme d’un postulat. Le premier point a été approuvé par 142 voix contre deux et cinq abstentions et le second par 114 voix contre 30 et sept abstentions. Par conséquent, les travaux d’étude sur l’avenir de l’hôpital de Moutier se poursuivent. La réaction de la motionnaire et députée de Perrefitte, Virginie Heyer :