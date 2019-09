Revitalisation pour la rive du canal de Nidau-Büren à Spärs

La rive du canal de Nidau-Büren à Spärs a été revalorisée sur le plan écologique. On y trouve désormais de nouveaux biotopes pour poissons, amphibiens et reptiles et des prairies fleuries pour les insectes tels que les papillons et les sauterelles. Cette renaturation, en aval du barrage de Port, devait avoir lieu il y a 20 ans, mais elle s’est heurtée à des obstacles : des découvertes archéologiques et un terrain de mauvaise qualité.

Les travaux qui ont commencé au début de l’année viennent de se terminer. Ils ont notamment permis d’aplanir la rive sur une longueur de 320 m. Les coûts de construction s’élèvent à deux millions de francs. Ils ont été financés principalement par le fonds écologique de BKW. /anl