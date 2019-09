Scinder BKW en deux ?

Quelles seraient les conséquences d’une scission de BKW ? Le Grand Conseil a chargé le Conseil-exécutif d’étudier la question. Il a accepté mercredi une motion en ce sens par 119 voix contre 23 et six abstentions. Le texte déposé par un député UDC alémanique évoquait la possibilité de séparer l’entreprise énergétique en deux entités, l’une détenue par le canton (infrastructures nécessaires à la couverture des besoins) et l’autre privatisée (prestations de service). La motion demandait au gouvernement bernois d’élaborer un rapport pour analyser les répercussions juridiques, économiques et financières d’une telle scission. /mdu