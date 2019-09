Les arts du récit sur le devant de la scène

Conte et compagnies revient pour une 11e édition. Le festival transfrontalier proposera du 17 septembre au 6 octobre une vingtaine de spectacles dans une vingtaine de lieux différents à travers le Jura et le Jura bernois. L’année passée, environ 2’300 personnes s’étaient rendues à l’une des représentations. Un record, qui s’explique, selon la coordinatrice Marion Jobin, par la diversité de l’offre. Un nouveau lieu fait son apparition, il s'agit de la bibliothèque municipale et régionale à Moutier. Le festival transfrontalier Conte et compagnies puise sa force dans les propositions de chaque partenaire et dans la collaboration avec son pendant du Territoire de Belfort. /ncp