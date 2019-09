Portes ouvertes pour la 100e année d’Affolter

Un anniversaire à marquer d’une pierre blanche. L’entreprise familiale Affolter basée à Valbirse fête ses 100 ans d’existence. À cette occasion, une journée portes ouvertes est organisée le samedi 14 septembre entre 11 heures et 16 heures.

Fondée en 1919 par Louis Affolter, elle est active dans la fabrication de rouages d’horlogerie et dans le développement, la fabrication et la vente de machines, de commandes numériques et d’outillages.

