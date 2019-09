St-Imier: séance lisse au législatif

Le Conseil de ville de St-Imier s’est montré rapide et efficace pour sa quatrième séance de l’année. Les élus ont expédié jeudi soir les points à l’ordre du jour en moins d’une heure et sans faire de vague. Tous les objets ont été approuvés à l’unanimité. Les deux enveloppes dotées respectivement de 389'000 et 400'000 francs ont ainsi facilement passé la rampe. La première permettra de raccorder le réservoir en eau de Cormoret-Courtelary au réseau de St-Imier. Le second crédit se destine à la mise en place d’un nouveau câble moyenne tension à la Rue Paul-Charmillot ainsi qu’à la modernisation du réseau basse tension, de l’éclairage et du revêtement routier dans cette même zone. Le législatif a également nommé jeudi soir les trois personnes qui siègeront au sein de la commission spéciale « Maison de la Musique ». Il s’agit de Florine Pessotto-Bueche (ARC), Michel Ruchonnet (PS) et Yann Doutaz (PLR) Le Conseil de ville a aussi accepté, à l’unisson, le traitement de la motion de la fraction ARC qui demandait la mise en place d’une politique communale axée sur le développement durable. Enfin, la proposition d’étendre l'aide en faveur de la commune de Villiers suite aux inondations dévastatrices de juin par un don de 5000 frs a été soutenu vivement par l’ensemble des fractions du législatif. /nme