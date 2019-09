Les bras du Chant du Gros

Au Chant du Gros ceux ce sont les stars qui occupent le devant de la scène. Pascal Obispo et Kendji Girac ont ouvert le bal sur la sainte scène jeudi soir en ouverture du festival au Noirmont. Mais pour qu’ils puissent exprimer tout leur talent sans fausse note, une foule de petites mains s’activent dès le début de la journée et jusqu'à tard dans la nuit. De nombreux bénévoles se relaient pour décharger les caisses de matériel des camions et amener le tout sur scène. Sans eux, pas de show. Thomas Nagy est allé à leur rencontre.