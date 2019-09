Nouveau recours contre le parc éolien de la Montagne de Tramelan

Le projet de parc éolien de la Montagne de Tramelan accuse un nouveau coup de frein. Le groupe d’opposants poursuit son combat et annonce avoir déposé un recours auprès du Tribunal administratif cantonal. La première opposition formulée par la quinzaine d’habitants de la zone du futur parc avait été rejetée il y a à peine plus d’un mois par la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques du canton de Berne.

Malgré cet échec à la première instance et des frais de procédure de l’ordre de 40'000 francs, les propriétaires de la Montagne de Tramelan, réunis à la hâte en début de semaine, ont décidé à l’unanimité de continuer de contrer le projet qui prévoit l’installation de six éoliennes (quatre sur la commune de Tramelan et deux sur celle de Saicourt). Dans un communiqué, ils disent regretter que la volonté populaire d’installer les machines à une distance minimale de 500 mètres des habitations ne soit pas respectée et craignent que d’autres éoliennes ne fleurissent dans le secteur sur le Jeanbrenin « juste en face du village ».

Contactée la municipalité de Tramelan dit prendre acte de cette opposition et rappelle que les recourants sont dans leurs droits. Le maire, Philippe Augsburger déplore toutefois que « cette démarche ne freine une nouvelle fois ce projet avalisé en 2015 par la population ». /nme