Perrefitte soigne ses infrastructures

Une nouvelle législature s’ouvrira pour la commune de Perrefitte l’an prochain. Des élections auront lieu le 17 novembre afin de renouveler les cinq membres du Conseil municipal pour une période de quatre ans. En vue de cette échéance, les autorités ont fait le point vendredi sur les projets et les défis pour cette commune de 470 habitants.





Infrastructures

Durant la législature en cours, elles ont mené plusieurs investissements, répondant ainsi à des demandes formulées par des citoyens en assemblée communale. Il a notamment été question de la réfection de la place de jeu et de l’installation en juin dernier d’une caméra de vidéosurveillance à la déchetterie. Cette dernière mesure a, notamment, eu un effet dissuasif faisant diminuer les cas de littering. Des travaux ont lieu sur les routes communales du centre du village. Des conduites d’eau vieillissantes et l’état de la chaussée seront changés pour un montant total de 1,2 million de francs. Cela doit permettre de diminuer par la suite les frais d’entretien. L’an prochain, la commune se penchera sur le changement de la porte de secours de la halle de gymnastique.





Aménagement du territoire

Le plan d’aménagement local, est un élément clé pour le développement futur de Perrefitte. La commune se doit toutefois de réduire de 23 à 15% les zones à bâtir non construites. Les propriétaires de terrains devront participer au processus de révision. Une fois approuvés, d’autres projets d’envergure initiés par des promoteurs immobiliers pourraient voir le jour, comme par exemple trois à quatre immeubles pour un total de 30 à 40 appartements. De quoi attirer de nouveaux habitants et augmenter la population du village et le rentrées fiscales.





Elections

Les communes de petite taille doivent faire face à des défis, dont celui de trouver du personnel souhaitant s’engager dans la fonction publique. Les deux conseillères municipales Sylvie Charmillot-Stoller et Donatella Bouabacha-Cedolin ne brigueront pas un nouveau mandat. La maire Virginie Heyer, Sandro Cassela et Sébastien Schmid, candidats à leur réélection espérent pouvoir compléter leur équipe le 17 novembre. /anl