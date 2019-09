Dans les coulisses de la Croix-Rouge

La Croix-Rouge Bienne-Seeland se dévoile au public. L'institution organise une journée portes-ouvertes samedi à Bienne, à l'occasion de son 120e anniversaire. Pour marquer le coup, l'historien Patrick Bondallaz a effectué un important travail de recherche dans les archives nationales et en a ressorti 117 rapports annuels de la section. À partir de ses notes, une exposition a été mise sur pied. Elle retrace en textes et en images les événements qui ont marqué l'histoire de l'institution. Anaïs Zakani, responsable de la section famille et jeunesse au sein de la Croix-Rouge Bienne- Seeland a identifié quatre thèmes principaux: