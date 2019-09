Le Festival Photo-Nature des Franches-Montagnes est de retour

Le Festival Photo-Nature des Franches-Montagnes est mis sur pied pour la 3e fois. Il se déroulera le week-end des 21 et 22 septembre à la petite halle du Marché-Concours à Saignelégier. Près de 120 photos de 9 exposants, pour la plupart de la région, seront présentées. Pour cette troisième édition, les organisateurs ont décidé d’exposer des photos en lien avec le thème de l’eau sous toutes ses formes. L’objectif des organisateurs est de sensibiliser les visiteurs à la nature qui les entoure, à travers les photos et les connaissances du terrain des exposants.

Une exposition intérieure sera consacrée aux tourbières très présentes dans nos régions notamment à l’étang de la Gruère. À l’extérieur, les photos illustreront le Doubs de plusieurs manières différentes.







Des invités de marque

Comme chaque année, un photographe connu est invité comme parrain de la manifestation. Pour cette édition, il s’agit de Stéphane Granzotto. Le cinéaste professionnel et photographe a réalisé plus d’une quarantaine de documentaires pour des chaînes de télévisions françaises et étrangères. Il vient animer une conférence au Café du Soleil pour présenter son livre « Cachalots ». Il en profitera pour faire part des trois ans qu’il a vécus pour photographier ces animaux au travers d’une exposition.

L’autre invité d’honneur est David Greyo. Ce photographe réalise plusieurs types d’images. Il présentera, quant à lui, l’eau sous différentes facettes de la pose longue, une technique particulière en photographie. /lge